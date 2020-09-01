Son dakika haberi! Afyonkarahisar'daki düğünlerde "kamu izleme görevlileri' olacak - Son Dakika

Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi Başkanlığı kararı ile kentte Koron virüs (Covit-19) vakalarının yüksek olduğu bölgelerde yapılacak düğünlerde "kamu izleme görevlisi'nin görev yapmasın karar verildi.

Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi Korona virüse karşı önemli kararlar aldı. Alınan karar gereği kentte düğünlerde kamu görevlilerin görev almasına karar verilerek, "İlimizde Korona virüs vakalarının yoğun olarak görüldüğü yerleşim yerlerinde yapılacak olan düğün törenlerinde sosyal mesafe ve maske kullanımının aktif olarak kontrolünün sağlanabilmesi amacıyla kamu kurumlarında görev yapan personellerin 'Kamu İzleme Görevlisi' olarak görevlendirilmelerine karar verildi. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilecektir" denildi. - AFYONKARAHİSAR