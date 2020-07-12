Son dakika haberi! Afyonkarahisar'daki trafik kazaları güvenlik kameralarınca görüntülendi - Son Dakika

Son dakika haberi! Afyonkarahisar'daki trafik kazaları güvenlik kameralarınca görüntülendi

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da meydana gelen 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Afyonkarahisar'da meydana gelen 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, ışık ihlali yapan bir otomobil, kavşakta yan yoldan geçiş üstünlüğü olan otomobile çarpıyor.

Diğer kazada, ışık ihlali yapan hızlı bir otomobilin frene basarak yan yoldan karşıya geçmeye çalışan başka bir otomobile çarpması yer alıyor.

Görüntülere yansıyan son kazada ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine (AFSÜ) girmek için dönüş yapan bir otomobil, karşı yoldan gelen otomobille çarpışıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:20 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Afyonkarahisar'daki trafik kazaları güvenlik kameralarınca görüntülendi - Son Dakika
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