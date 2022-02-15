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Son dakika haberi! Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi! Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

15.02.2022 11:28
Son dakika haberi! Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi... Afyonkarahisar merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2008-2016 yılları arasında Afyonkarahisar Polis Okulunda eğitim gören öğrencilerden sorumlu sözde mahrem imamların deşifre edilmesine yönelik 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Manisa ve Rize'deki belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bazılarının ByLock kullandığı belirlenen şüphelilerin, öğretim görevlisi, fizyoterapist, özel sektörde öğretmen ve mühendis gibi farklı meslek gruplarında oldukları öğrenildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Karahisar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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