Kaplan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazada sürücü Vehbi Özen ile otomobilde bulunan eşi Ayşe Özen , Cemile Kılıçaslan olay yerinde, 9 yaşındaki Yağmur Özen ise kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesi 'nde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Murat Kaplan yaralandı.

Vehbi Özen yönetimindeki 31 ADT 254 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat Kaplan idaresindeki 01 Y 8546 plakalı tır ile çarpıştı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | AFYONKARAHİSAR - Tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü - Son Dakika

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