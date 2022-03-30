Son dakika haberi: Ağabey sabah işe gitmeyen kardeşini evde ölü buldu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Ağabey sabah işe gitmeyen kardeşini evde ölü buldu

30.03.2022 13:48
Son dakika haberi: Ağabey sabah işe gitmeyen kardeşini evde ölü buldu

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde yalnız yaşayan genç, ağabeyi tarafından evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yalnız yaşayan genç, ağabeyi tarafından evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çayyazı Mahallesi Şelale Yolu 10. Sokak'ta bir dairede yalnız yaşayan Mustafa Güneytepe'nin sabah işe gitmemesi ve telefonlara bakmaması üzerine aynı binada oturan ağabeyini arayan iş arkadaşları durumu bildirdi. Ağabey, çalmasına rağmen açılmayınca kapıyı kırıp içeri girdiğinde kardeşini odasında cansız yatarken buldu. Ağabeyinin 112'yi araması üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri sevk edilirken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Güneytepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Güneytepe'nin cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Güneytepe'nin 15 yıl önce annesinin öldüğü, annesinin ölümünün ardından babasının memleketi Konya'ya taşındığı, ağabeyi ve ablasının evlenmesinin ardından evde tek başına yaşadığı öğrenildi. - ANTALYA

Son dakika haberi: Ağabey sabah işe gitmeyen kardeşini evde ölü buldu
Son dakika haberi: Ağabey sabah işe gitmeyen kardeşini evde ölü buldu
Son dakika haberi: Ağabey sabah işe gitmeyen kardeşini evde ölü buldu

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Jandarma, Manavgat, Antalya, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Ağabey sabah işe gitmeyen kardeşini evde ölü buldu - Son Dakika


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