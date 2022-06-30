Son dakika haberi: Ağabeyinin tabancayla kazara vurduğu iddia edilen 15 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Ağabeyinin tabancayla kazara vurduğu iddia edilen 15 yaşındaki çocuk öldü

30.06.2022 14:05
Son dakika haberi: Ağabeyinin tabancayla kazara vurduğu iddia edilen 15 yaşındaki çocuk öldü

Son dakika haberler... Ordu'da ağabeyinin tabancayla kazara vurduğu ileri sürülen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ordu'da ağabeyinin tabancayla kazara vurduğu ileri sürülen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Çaybaşı ilçesine bağlı Köklük Mahallesi'ndeki evlerinde sabah saatlerinde T.A'nın (17) oynadığı babasına ait ruhsatsız tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, kardeşi E.A'ya (15) isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

E.A'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

T.A. ise işlemler için jandarmaya götürüldü.

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Kaynak: AA

Çaybaşı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ağabeyinin tabancayla kazara vurduğu iddia edilen 15 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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