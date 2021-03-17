Ağaç kesme tartışmasında ağabeyini öldüren kardeş adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Ağaç kesme tartışmasında ağabeyini öldüren kardeş adliyeye sevk edildi

17.03.2021 11:55

Ağaç kesme tartışmasında ağabeyini öldüren kardeş adliyeye sevk edildi Kardeşler arasındaki ağaç kesme tartışması ölümle sonuçlandı Antalya'da mülkiyeti hazineye ait 2B arazisindeki zeytin ağaçlarının kesilmesi yüzünden tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldüren katıl zanlısı kardeş adliyeye...

Ağaç kesme tartışmasında ağabeyini öldüren kardeş adliyeye sevk edildi

Kardeşler arasındaki ağaç kesme tartışması ölümle sonuçlandı

ANTALYA - Antalya'da mülkiyeti hazineye ait 2B arazisindeki zeytin ağaçlarının kesilmesi yüzünden tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldüren katıl zanlısı kardeş adliyeye sevk edildi.

Olay, Manavgat ilçesi Demirciler Mahallesi Külcüler Sokak Kayabaşı mevkiinde dün meydana geldi. Mülkiyeti hazineye ait 15 dönüm dolayındaki 2B arazisine 5 kardeş tarafından zeytin ağaçları dikildi. Kardeşlerden Hüseyin ve Mustafa Baran arasında sık sık birbirlerine ait zeytin ağaçlarını kestikleri için tartışma yaşanmaya başladı. Bugün sabah saatlerinde Hüseyin Baran kamyonetiyle zeytinlere ve arılarına bakmak amacıyla Kayabaşı mevkiine gelirken, kardeşi Mustafa da zeytinlerine bakmak için araziye geldi. İki kardeş arasında birbirlerinin ağaçlarını kesmeleri nedeniyle tekrar tartışma çıktı. Arabasındaki tüfeği alan Mustafa Baran (62), ağabeyi Hüseyin Baran'a ateş etti. Hüseyin Baran kanlar içerisinde yere yığılırken, Mustafa Baran olayda kullandığı silahla birlikte otomobiline binerek kaçtı. Mustafa ve Hüseyin Baran 'ın tartışmalarına şahit olan yengeleri Zeynep B., silah sesini duyarak geldiğinde Hüseyin Baran'ın yerde kanlar içerisinde yattığını gördü. Mustafa ve Hüseyin Baran'ın olay yerine gelen kardeşleri Ahmet B.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, Hüseyin Baran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı dedektifler ve Merkez Karakoluna bağlı ekiplerin çalışmaları sonucunda Mustafa Baran, Sanayi Mahallesi'ndeki evinde olayda kullanılan tüfekle birlikte yakalandı.

Hüseyin Baran'ın ölüm haberini alarak olay yerine giden eşi ve kızı yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Hüseyin Baran'ın cenazesi, jandarma olay yeri inceleme, adli tabip ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Hüseyin ve Mustafa Baran'ın tartışmalarına şahit olan yengeleri Zeynep B., iki kardeşin arazi ve zeytin yüzünden daha önce de tartıştıklarını belirterek, "Zeytinlerle uğraşırken birden aralarında tartışma çıktı. Hüseyin elindeki nacakla zeytin ağaçlarını keserek bir tek ağaç bile bırakmayacağını, hepsini keseceğini söyledi. Sonra önüne Mustafa'yı katıp kovaladı. Ben o sırada evde ocakta yemeğim olduğu için eve gittim. Tam evin kapısından girdiğim sırada silah sesi duydum. Diğer taraftaki eşime de seslenip yanlarına koştum. Ben vardığımda Hüseyin yerde yatıyordu. Ağzından kan geliyordu. Benden biraz sonra eşim de geldi. Hemen 112'yi arayıp haber verdik. Bu sırada Mustafa aracıyla uzaklaştı" dedi.

Suç aleti tüfekle yakalanan Hüseyin Baran bugün geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

Ağaç kesme tartışmasında ağabeyini öldüren kardeş adliyeye sevk edildi
Ağaç kesme tartışmasında ağabeyini öldüren kardeş adliyeye sevk edildi
Ağaç kesme tartışmasında ağabeyini öldüren kardeş adliyeye sevk edildi
Ağaç kesme tartışmasında ağabeyini öldüren kardeş adliyeye sevk edildi
Ağaç kesme tartışmasında ağabeyini öldüren kardeş adliyeye sevk edildi
Ağaç kesme tartışmasında ağabeyini öldüren kardeş adliyeye sevk edildi
Ağaç kesme tartışmasında ağabeyini öldüren kardeş adliyeye sevk edildi
Ağaç kesme tartışmasında ağabeyini öldüren kardeş adliyeye sevk edildi
Ağaç kesme tartışmasında ağabeyini öldüren kardeş adliyeye sevk edildi
Ağaç kesme tartışmasında ağabeyini öldüren kardeş adliyeye sevk edildi

Kayabaşı, Hisarcık, Antalya, Zeytin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağaç kesme tartışmasında ağabeyini öldüren kardeş adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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