Son dakika haberi | Ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

06.04.2022 20:07
Son dakika haberi | Ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünde çıkan traktör ağaca çarptı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünde çıkan traktör ağaca çarptı. Feci kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Kömekavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt- Cumhuriyet Mahallesi istikametinden gelerek Kömekavak Mahallesi yönüne seyir halinde olan Tahir İspir (72) yönetimindeki 66 HF 621 plakalı Massey Ferguson marka traktör sürücünün kontrolünde çıkarak yol kenarındaki kayısı ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü kayısı bahçesine savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrol da boynu kırılan araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Tahir İspir'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Son dakika haberi | Ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

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Cumhuriyet Mahallesi, Tragger, Traktör, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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