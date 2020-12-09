DİYARBAKIR - Ağaçta mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Vatandaşların 2 gün süren çabasına rağmen kurtarılamayan kuş için Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Merkez Yenişehir ilçesinde vatandaşlar tarafından uçurulan bir güvercin İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesindeki bir ağaçta mahsur kaldı.

Taksici istediği yere götürmeyince taksiyi alıp kaçtı: Beni götürmedikleri için ben de kendimi götürdüm