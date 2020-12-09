DİYARBAKIR - Ağaçta mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da ağaçta mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerce kurtarıldı.
Merkez Yenişehir ilçesinde vatandaşlar tarafından uçurulan bir güvercin İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesindeki bir ağaçta mahsur kaldı.
Vatandaşların 2 gün süren çabasına rağmen kurtarılamayan kuş için Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvercin, mahsur kaldığı ağaçtan kurtarıldı.
Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
- Kaynak: AA
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