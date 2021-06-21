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Son dakika haberi! AĞILDA TOPRAK KAYDI, 58 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ - Son Dakika

Son dakika haberi! AĞILDA TOPRAK KAYDI, 58 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

21.06.2021 20:46

Edinilen son dakika gelişmesine göre NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, ağılda toprak kayması sonucu göçük altında kalan 58 küçükbaş hayvan öldü.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, ağılda toprak kayması sonucu göçük altında kalan 58 küçükbaş hayvan öldü.

Olay, Ürgüp ilçesi Bahçeli Köyü yakınlarındaki Poyraz mevkisinde meydana geldi. 264 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağılda toprak kayması yaşandı. Toprak altında kalan 58 küçükbaş hayvan öldü. Besici Serkan Varol ve köylülerin yardımıyla toprak altından çıkarılan hayvanlar, traktörlerle boş araziye götürülerek, iş makinesi yardımıyla gömüldü. Besici Varol, meydana gelen göçükte yaklaşık 100 bin liralık maddi kaybının olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Son dakika haberi! AĞILDA TOPRAK KAYDI, 58 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ
Son dakika haberi! AĞILDA TOPRAK KAYDI, 58 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ
Son dakika haberi! AĞILDA TOPRAK KAYDI, 58 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ
Son dakika haberi! AĞILDA TOPRAK KAYDI, 58 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

Ürgüp, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! AĞILDA TOPRAK KAYDI, 58 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ - Son Dakika


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