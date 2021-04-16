Son dakika haberi! Ağır hasta 3 bin 205 oldu, 56 bin 510 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi.
16.04.2021 19:29
Son dakika habere göre Ağır hasta 3 bin 205 oldu, 56 bin 510 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi.
Ağır hasta 3 bin 205 oldu, 56 bin 510 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi.
Sağlık, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Son dakika haberi! Ağır hasta 3 bin 205 oldu, 56 bin 510 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi. - Son Dakika
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