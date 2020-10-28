Son dakika haberi | Ağır hasta sayısı 1836 oldu, son 24 saatte 1662 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 319 bin 181'e yükseldi.
28.10.2020 20:13
Edinilen son dakika gelişmesine göre Ağır hasta sayısı 1836 oldu, son 24 saatte 1662 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 319 bin 181'e yükseldi.
Ağır hasta sayısı 1836 oldu, son 24 saatte 1662 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 319 bin 181'e yükseldi.
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Ağır hasta sayısı 1836 oldu, son 24 saatte 1662 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 319 bin 181'e yükseldi. - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: İstanbul için yeni tedbirler mi var? Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası konuşuyor Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedeflerini SİHA'larla böyle vurdu Manchester United Hakan Çalhanoğlu'na 5 yıllık teklifte bulundu Ali Koç'tan dikkat çeken Gökhan Gönül sözleri: Para için gitti algısı içimi çok acıtmıştı Anketlere göre, seçime 6 gün kala Biden önde, Trump arayı kapatıyor CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Bayramı törenini terk etti Orman yangınında tahliye edilen fabrikanın önünde otomobiliyle hortuma kapılan kadının beli kırıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı