Son dakika haberi: Ağır hasta sayısı 1962 oldu, 5 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 301 bin 861'e yükseldi.
23.01.2021 19:45
Son dakika gündem haberi: Ağır hasta sayısı 1962 oldu, 5 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 301 bin 861'e yükseldi.
Ağır hasta sayısı 1962 oldu, 5 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 301 bin 861'e yükseldi.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Ağır hasta sayısı 1962 oldu, 5 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 301 bin 861'e yükseldi. - Son Dakika
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