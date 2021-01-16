Son dakika haberi... Ağır hasta sayısı 2 bin 265 oldu, 8 bin 5 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 254 bin 52'ye yükseldi.

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ağır hasta sayısı 2 bin 265 oldu, 8 bin 5 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 254 bin 52'ye yükseldi.

Ağır hasta sayısı 2 bin 265 oldu, 8 bin 5 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 254 bin 52'ye yükseldi.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Ağır hasta sayısı 2 bin 265 oldu, 8 bin 5 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 254 bin 52'ye yükseldi. - Son Dakika

Son Dakika

Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı

Korona aşısı aldığımız Sinovac'ın sitesine Türkiye'den erişilemiyor

Efsane futbolcu Ronaldinho, müstehcen görüntülerin olduğu klipte oynadı

Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 il için kar yağışı uyarısı

Pompeo yeni istihbarat raporunu açıkladı, Vuhan'daki laboratuvarı işaret etti: Hayati bilgiler saklanıyor

Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti

Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu

Cani koca, kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşladı