Son dakika haberi... Ağır hasta sayısı 2 bin 265 oldu, 8 bin 5 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 254 bin 52'ye yükseldi.
16.01.2021 19:41
Edinilen son dakika gelişmesine göre Ağır hasta sayısı 2 bin 265 oldu, 8 bin 5 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 254 bin 52'ye yükseldi.
Ağır hasta sayısı 2 bin 265 oldu, 8 bin 5 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 254 bin 52'ye yükseldi.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Ağır hasta sayısı 2 bin 265 oldu, 8 bin 5 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 254 bin 52'ye yükseldi. - Son Dakika
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