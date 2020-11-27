Son dakika haberi! Ağır hasta sayısı 4 bin 816 oldu, son 24 saatte 3 bin 845 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616'ya yükseldi.
27.11.2020 19:41
Son dakika haberi: Ağır hasta sayısı 4 bin 816 oldu, son 24 saatte 3 bin 845 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616'ya yükseldi.
Ağır hasta sayısı 4 bin 816 oldu, son 24 saatte 3 bin 845 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616'ya yükseldi.
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Ağır hasta sayısı 4 bin 816 oldu, son 24 saatte 3 bin 845 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616'ya yükseldi. - Son Dakika
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