Son dakika haberi... Ağır hasta sayısı 4 bin 98 oldu, 20 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 78 bin 629'a yükseldi.

Son dakika haberlerine göre Ağır hasta sayısı 4 bin 98 oldu, 20 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 78 bin 629'a yükseldi.

Ağır hasta sayısı 4 bin 98 oldu, 20 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 78 bin 629'a yükseldi.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Ağır hasta sayısı 4 bin 98 oldu, 20 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 78 bin 629'a yükseldi. - Son Dakika

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