Son dakika haberi: Ağır hasta sayısı 5 bin 502 oldu, son 24 saatte 4 bin 821 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 414 bin 141'e yükseldi.

Son dakika gündem haberine göre Ağır hasta sayısı 5 bin 502 oldu, son 24 saatte 4 bin 821 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 414 bin 141'e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 5 bin 502 oldu, son 24 saatte 4 bin 821 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 414 bin 141'e yükseldi.

Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Ağır hasta sayısı 5 bin 502 oldu, son 24 saatte 4 bin 821 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 414 bin 141'e yükseldi. - Son Dakika

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