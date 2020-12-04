Son dakika haberi | Ağır hasta sayısı 5 bin 703 oldu, son 24 saatte 4 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 423 bin 142'ye yükseldi.
04.12.2020 19:31
Son dakika haberler... Ağır hasta sayısı 5 bin 703 oldu, son 24 saatte 4 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 423 bin 142'ye yükseldi.
Ağır hasta sayısı 5 bin 703 oldu, son 24 saatte 4 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 423 bin 142'ye yükseldi.
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Ağır hasta sayısı 5 bin 703 oldu, son 24 saatte 4 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 423 bin 142'ye yükseldi. - Son Dakika
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