Üye Girişi
Son dakika haberi... AGİT'ten Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına kınama - Son Dakika

Son dakika haberi... AGİT'ten Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına kınama

22.02.2022 04:28
Son dakika haberi... AGİT'ten Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına kınama

Son dakika haber... Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimleri resmen tanıma kararı sert bir şekilde kınandı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimleri resmen tanıma kararı sert bir şekilde kınandı.

AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, teşkilatın dönem başkanlığını üstlenen Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, AGİT Sekreteri Helga Schmid, AGİT Parlamenterler Asamblesi Başkanı Margareta Cederfelt ve AGİT Parlamenterler Asamblesi Genel Sekreteri Roberto Montella'nın ortak açıklaması kamuoyuyla paylaşıldı.

"Bu adım, AGİT'in temel ilkelerini ihlal ediyor"

Açıklamada, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı sert bir şekilde kınanırken, "Bu adım, uluslararası hukukun ve temel AGİT ilkelerinin ihlalidir ve Minsk anlaşmalarına aykırıdır." görüşü paylaşıldı.

AGİT üyesi bütün ülkeler gibi Rusya'nın da başkalarının egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme taahhüdünde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Rusya'yı bu kararı derhal geri almaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada Rusya'nın bu tanıma kararının gerilimi daha da fazla körükleyeceği gibi bu bölgelerde yaşayan halkları ülkenin geri kalanından yani Ukrayna'dan koparacağı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... AGİT'ten Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına kınama Son dakika haberi... AGİT'ten Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına kınama Putin, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıyan kararnamesini imzaladı Putin, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıyan kararnamesini imzaladı Son dakika haberi: NATO, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını kınadı Son dakika haberi: NATO, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını kınadı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... AGİT'ten Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına kınama - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:14 Halil Falyalı cinayetiyle ilgili 8 şüpheliden 5'i tutuklandı! Aralarında Söylemez Kardeşler'de bulunuyor
01:05 Son Dakika: Putin onayı verdi! Rus ordusu Ukrayna'nın Donbas bölgesine giriyor
00:52 Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması: Doğu bölgelerinden ayrılın
00:22 Putin'in tanıma kararından sonra Donbas'ta halk sokağa dökülüp kutlama yaptı!
00:20 Putin'in Donbas bölgesini tanıma kararı almasının ardından tepkiler arka arkaya geldi
00:19 Galatasaray galibiyetine çok sevindi! Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'dan bomba yorum
00:00 Bahçeli'nin gönderdiği kandillere Kılıçdaroğlu'ndan videolu cevap: Koca MHP'yi ne hale getirdi
23:51 Son Dakika: Putin'in "tanıma" kararına ABD'den ilk yorum: Biden, Rusya'nın tanıdığı bölgelere yaptırım kararı alacak
23:41 Göztepe'nin hocası hemen çark etti! "Türk futbolundan utanç duyuyorum" sözlerine açıklık getirdi
23:22 Vladimir Putin'in önemli konuşmasından dikkat çeken Osmanlı ve Türkiye ayrıntısı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 04:34:04. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... AGİT'ten Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement