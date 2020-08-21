Son dakika haberi... Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında; Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde; Doğubayazıt kırsalında, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 00:46

Kaynak: İHA

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