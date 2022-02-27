Buzlu yolda kayan tanker devrildi, görevli asker son anda kurtuldu; o anlar kamerada - Son Dakika
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Buzlu yolda kayan tanker devrildi, görevli asker son anda kurtuldu; o anlar kamerada

27.02.2022 01:01

AĞRI'da görevli bir asker, kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen yakıt tankerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

AĞRI'da görevli bir asker, kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen yakıt tankerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Çiftepınar köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Cemal Polat yönetimindeki 34 AG 0137 plakalı yakıt yüklü tanker, buzlu yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirme sonucu şarampole devrildi. Kaza öncesinde, kaza yapan bir askeri aracın kurtarılma çalışmaları için yol güvenliği sağlayan bir asker ise devrilen tankerin altında kalmaktan arkadaşlarının bağırması üzerine son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza sonrası haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Polat, Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılırken, tanker ise vinç yardımı ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Buzlu yolda kayan tanker devrildi, görevli asker son anda kurtuldu; o anlar kamerada
Buzlu yolda kayan tanker devrildi, görevli asker son anda kurtuldu; o anlar kamerada
Buzlu yolda kayan tanker devrildi, görevli asker son anda kurtuldu; o anlar kamerada
Buzlu yolda kayan tanker devrildi, görevli asker son anda kurtuldu; o anlar kamerada
Buzlu yolda kayan tanker devrildi, görevli asker son anda kurtuldu; o anlar kamerada
Buzlu yolda kayan tanker devrildi, görevli asker son anda kurtuldu; o anlar kamerada
Buzlu yolda kayan tanker devrildi, görevli asker son anda kurtuldu; o anlar kamerada
Buzlu yolda kayan tanker devrildi, görevli asker son anda kurtuldu; o anlar kamerada
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Asker, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Buzlu yolda kayan tanker devrildi, görevli asker son anda kurtuldu; o anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buzlu yolda kayan tanker devrildi, görevli asker son anda kurtuldu; o anlar kamerada - Son Dakika
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