Ağrı'da cadde ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı - Son Dakika
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Ağrı'da cadde ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı

17.05.2022 12:07

Ağrı'da cadde ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı Ağrı'da husumetli iki taraf arasında cadde ortasında çıkan silahla çatışmada 3 kişi yaralandı, iki şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'da cadde ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı

AĞRI - Ağrı'da husumetli iki taraf arasında cadde ortasında çıkan silahla çatışmada 3 kişi yaralandı, iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre olay Dört Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan iki taraf dava günü cadde ortasında karşılaştı. Tarafların sözlü tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Cadde ortasında silahla çatışan taraflardan Ö.E kalçasından, S.E sol bacak ve sırt bölgesinden ve E.M isimli kadın ise ayağından vuruldu. Yapılan incelemelerde silahlı saldırıyı yapan

A.S.E isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, olayla ilgisi olan C.E ve N.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ağrı'da cadde ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı
Ağrı'da cadde ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı
Ağrı'da cadde ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı
Ağrı'da cadde ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da cadde ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da cadde ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı - Son Dakika
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