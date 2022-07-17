Son dakika haberi! Ağrı'da çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde karşılaşan Ortadamla ve Arpacık köyü sakinleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı ve sopalı kavgada K.İ. hayatını kaybetti.

Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi ve Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri her iki köyün girişinde geniş güvenlik önlemi aldı.