Son dakika haberi! Ağrı'da çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Ağrı'da çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

17.07.2022 15:25
Son dakika haberi! Ağrı'da çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde karşılaşan Ortadamla ve Arpacık köyü sakinleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı ve sopalı kavgada K.İ. hayatını kaybetti.

Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi ve Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri her iki köyün girişinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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Kaynak: AA

Patnos, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ağrı'da çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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