Son dakika haberi! Ağrı'da kar ve buzlanma kazalara neden oldu.. 4 otobüs ve 3 tır kaza yaptı çok sayıda yaralı var - Son Dakika

Ağrı'da kar ve buzlanma kazalara neden oldu.. 4 otobüs ve 3 tır kaza yaptı çok sayıda yaralı var
AĞRI - Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı trafik kazalarına neden oldu.
Doğubayazıt ve Diyadin ilçeleri arasında İpek geçidi bölgesinde etkili olan tipi ve buzlanma sebebi ile birçok kaza meydana geldi. 4 otobüs ve 3 tır kaza yaptı.
Yolcu otobüsleri ve ağır vasıtaların karıştığı kazada çok sayıda yaralının olduğu yaralıların Ağrı ve bölge hastanelerine sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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