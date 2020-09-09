Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymadıkları belirlenen 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza uygulandı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kentte oluşturulan ekipler market, spor salonu, camiler, kuaförler, nikah törenleri, çay bahçeleri ve pazar yerleri gibi toplu yaşam alanlarının da aralarında bulunduğu 594 yerde denetim gerçekleştirdi.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince de 108 ticari taksi ile 210 toplu ulaşım aracında denetim yapıldı.

Pozitif ve temaslı kişilere yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 7 kişiye, 3 bin 150'şer lira ceza verdi.