Okul tatilini fırsat bilen çocuklar kızaklarla kayarak eğlendi - Son Dakika

Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle okullarında eğitime bir gün ara verilen çocuklar, kızaklarla kayıp kar topu oynadı.

Kent merkezi ve 4 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için verilen bir günlük tatili fırsat bilen Çukuralan köyündeki çocuklar, eğlenmek için bir araya geldi.

Tahta ve demirlerden yaptıkları kızakları alarak tepeye çıkan çocuklar, kayarak keyifli anlar yaşadı.

Zaman zaman toplu halde demir kızağa binen ve köpeklerini de yanlarına alan çocukların eğlenceli halleri, ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Çocuklar, kızak keyfinden sonra kar üstünde top oynayarak maç yaptı.

8. sınıf öğrencisi Emirhan Tay, bir süredir karın etkili olduğunu ve güneşin yüzünü göstermesiyle tatili iyi değerlendirmek için çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.