Son dakika haberi... Ağrı'da polise mukavemet gösteren hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Ağrı'da hırsızlık yapmak için binalara girmeye çalıştığı iddia edilen ve polislere kimlik göstermeyip mukavemette bulunan bir kişi tutuklandı.

İl merkezi Yavuz Mahallesi'nde binalara girmeye çalışan bir kişinin olduğu bilgisi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, kimliğini göstermesini istediği şüphelinin kimliğinin olmadığını belirterek, "Siz bana kimlik soramazsınız" demesi üzerine, üst araması yapılarak kimlik tespiti için ekip aracına bindirilmek istendi.

Şüphelinin polislere mukavemet gösterdiği sırada polis memuru Mehmet Uçak, sağ eline darbe aldı. Hastanede yapılan doktor kontrolünde Uçak'ın yüzük parmağının kırık olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye takviye edilen ekipler, hırsızlık dosyasında parmak izi de bulunan kişinin S.B. olduğunu belirledi.

Şüpheli S.B. ve polisler, doktor raporu alındıktan sonra Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı S.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eleşkirt ilçesinde de Eleşkirt Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bulunan 2 katlı boş lojmanın kapıları kırılarak kalorifer petekleri çalındı.

Yapılan çalışmaların ardından hırsızlığı yaptığı tespit edilen bir kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tutuklanan zanlının, iş yerinden ve kurumlardan 3 ve açıktan 2 kez hırsızlık yaptığı, bunun yanı sıra kasten yaralama ile taksirle yaralama suçları işlediği belirlendi.