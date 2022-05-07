Son dakika haberi... Ağrı'da polise mukavemet gösteren hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Ağrı'da polise mukavemet gösteren hırsızlık şüphelisi tutuklandı

07.05.2022 17:21
Son dakika haberi... Ağrı'da polise mukavemet gösteren hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberi: Ağrı'da hırsızlık yapmak için binalara girmeye çalıştığı iddia edilen ve polislere kimlik göstermeyip mukavemette bulunan bir kişi tutuklandı.

Ağrı'da hırsızlık yapmak için binalara girmeye çalıştığı iddia edilen ve polislere kimlik göstermeyip mukavemette bulunan bir kişi tutuklandı.

İl merkezi Yavuz Mahallesi'nde binalara girmeye çalışan bir kişinin olduğu bilgisi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, kimliğini göstermesini istediği şüphelinin kimliğinin olmadığını belirterek, "Siz bana kimlik soramazsınız" demesi üzerine, üst araması yapılarak kimlik tespiti için ekip aracına bindirilmek istendi.

Şüphelinin polislere mukavemet gösterdiği sırada polis memuru Mehmet Uçak, sağ eline darbe aldı. Hastanede yapılan doktor kontrolünde Uçak'ın yüzük parmağının kırık olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye takviye edilen ekipler, hırsızlık dosyasında parmak izi de bulunan kişinin S.B. olduğunu belirledi.

Şüpheli S.B. ve polisler, doktor raporu alındıktan sonra Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı S.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eleşkirt ilçesinde de Eleşkirt Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bulunan 2 katlı boş lojmanın kapıları kırılarak kalorifer petekleri çalındı.

Yapılan çalışmaların ardından hırsızlığı yaptığı tespit edilen bir kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tutuklanan zanlının, iş yerinden ve kurumlardan 3 ve açıktan 2 kez hırsızlık yaptığı, bunun yanı sıra kasten yaralama ile taksirle yaralama suçları işlediği belirlendi.

YORUMLAR
500
Karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti Karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti Pakistan'da dini şiir okuyan kalabalığa ateş eden 8 kişi gözaltına alındı Pakistan'da dini şiir okuyan kalabalığa ateş eden 8 kişi gözaltına alındı

Eleşkirt, Polis, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ağrı'da polise mukavemet gösteren hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:18 Elazığ'da arazisine giren koyun sürüsünü engellemek isteyen muhtar, çoban tarafından vurularak öldürüldü
17:16 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gergin anlar! Vefa Küçük'e söylenen söz ortalığı karıştırdı
17:13 Mersinli üreticinin yüzünü, kilosu 50 liradan satılan erikle gülüyor!
17:12 Ali Koç "Garip şeyler oluyor" diyerek kötü haberi verdi: Sezonu kapattı
17:10 Mastürbasyon itirafıyla çok konuşulan Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık çıkışı!
16:50 Ali Koç kürsüye çıktığında ekranlara geldi! İşte Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı yeni arması
16:48 TSK, saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi!
16:47 Ümit Özdağ'dan tarafını belli eden Davutoğlu'na gündem olacak ağır sözler: Türk kimliğine sahip değil
16:46 Gülşen yine bildiğimiz gibi! Konserinde sadece göğüs uçlarını kapatan bir kıyafet tercih etti!
16:28 Dünyaca ünlü cinsel içerikli film yıldızından yıllar sonra gelen çok konuşulacak itiraf: Zorla ilişkiye girdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 17:31:11. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Ağrı'da polise mukavemet gösteren hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement