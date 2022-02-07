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Son dakika haberi: Ağrı'da şehit Cumhuriyet Savcısı Kılıç için mevlit okutuldu - Son Dakika

Son dakika haberi: Ağrı'da şehit Cumhuriyet Savcısı Kılıç için mevlit okutuldu

07.02.2022 18:39
Son dakika haberi: Ağrı'da şehit Cumhuriyet Savcısı Kılıç için mevlit okutuldu

Son dakika gelişmesine göre Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 10 yıl önce terör örgütünün silahlı saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç için mevlit okutuldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 10 yıl önce terör örgütünün silahlı saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç için mevlit okutuldu.

Şehit Cumhuriyet Savcısı Kılıç için Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca Merkez Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Programda şehit Cumhuriyet Savcısı Kılıç ve tüm şehitler için dua edildi.

Programa, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, Cumhuriyet savcıları, hakimler, adliye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç, 5 Şubat 2012'de alışverişe gittiği sırada çarşı merkezinde terör örgütü PKK tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış ve nakledildiği Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.

Son dakika haberi: Ağrı'da şehit Cumhuriyet Savcısı Kılıç için mevlit okutuldu
Son dakika haberi: Ağrı'da şehit Cumhuriyet Savcısı Kılıç için mevlit okutuldu
Son dakika haberi: Ağrı'da şehit Cumhuriyet Savcısı Kılıç için mevlit okutuldu

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Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet, Şehit, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ağrı'da şehit Cumhuriyet Savcısı Kılıç için mevlit okutuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Ağrı'da şehit Cumhuriyet Savcısı Kılıç için mevlit okutuldu - Son Dakika
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