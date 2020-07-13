Son dakika haberi | Ağrı'da selde kaybolan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi | Ağrı'da selde kaybolan çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Ağrı merkeze 28 kilometre uzaklıkta bulunan Dumanlı Köyünde koyun otlatırken sel sularına kapılan 12 yaşındaki Ali Osman Eytemiş kayboldu.

Ağrı merkeze 28 kilometre uzaklıkta bulunan Dumanlı Köyünde koyun otlatırken sel sularına kapılan 12 yaşındaki Ali Osman Eytemiş kayboldu.

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Edinilen bilgilere göre Ağrı Merkeze bağlı Dumanlı Köyünde akşam saat 18: 00 sularında etkisini arttıran sağanak yağışla birlikte sel baskını yaşandı. O sırada kardeşi 10 yaşındaki Murat Eytemiş ile birlikte koyun otlatan Ali Osman Eytemiş, sel sularına kapılan koyunlarını kurtarmak isterken akıntıya kapıldı. Kardeşi Murat'ın haber vermesi üzerine durumdan haberdar olan köylüler, durumu jandarma, AFAD ve Ağrı Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dere kenarlarında çocuğu arama çalışması başlattı.


Yapilan arama çalışmalarının sonucunda kayıp çocuğun cansız bedeni kaybolduğu köyün ün yaklaşık 8 kilometre uzağındaki Molla Osman Köyündeki dere yatağında bulundu.


Çocuğun cansız bedeni 112 ekiplerince otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı


Köy sakinlerinden Abdulkadir Korkmaz yaptığı açıklamada: İki kardeş koyun otlatiyorlardi. Bu yağmur yağınca dere taşıyor. Kaybolan çocuk koyunların önünde yürüyormuş. Koyunları getirince kayboluyor. Haber alınca ekiplere haber verdik. Afad, jandarma, itfaiye ekipleri arıyor" dedi. - AĞRI

Ali Osman, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 01:16 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Ağrı'da selde kaybolan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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