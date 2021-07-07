Son dakika haberi: Ağrı'da tarlada çalışırken yıldırım isabet eden kişi öldü - Son Dakika

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde tarlada çalışırken yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı bağlı Kuşlu köyünde vatandaşlarla tarlada ot biçiminde çalışan 21 yaşındaki Mustafa Ergül'e yıldırım isabet etti.
Tarlada çalışanların durumu fark edip bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Ergül'ün cenazesi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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