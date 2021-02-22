Son dakika haberi: Ağrı'da tefecilere yönelik operasyonda 12 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Ağrı'da, tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 12'si tutuklandı, 6 kişiye adli kontrol uygulandı.

Ağrı'da, tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 12'si tutuklandı, 6 kişiye adli kontrol uygulandı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında Ağrı, İstanbul ve Denizli'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 7'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı ise adli kontrolle salıverildi. Gelen ihbar ve şikayetler üzerine Ağrı merkezli 3 ilde tefecilere yönelik yapılan operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmış, çok sayıda senet ve silah ele geçirilmişti. Dün adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklanmıştı.

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