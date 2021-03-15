Son dakika haberi... Ağrı'da ters duran kardan adam yapan çocuklar güldürdü - Son Dakika

Son dakika haberi... Ağrı'da ters duran kardan adam yapan çocuklar güldürdü
15.03.2021 14:07
Son dakika haberine göre Ağrı'da karın tadını çıkarmak isteyen bir grup çocuk yaptıkları ters kardan adam ile hem eğlendi hem güldürdü.
Ağrı'da karın tadını çıkarmak isteyen bir grup çocuk yaptıkları ters kardan adam ile hem eğlendi hem güldürdü.
Kış mevsiminin en uzun ve sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da, karın tadını çıkarmak isteyen bir grup çocuk bir araya gelerek uzun uğraşlar sonucunda ters duran kardan adam yaptı. Yaptıkları kardan adama atkı, eldiven ve bot giydirmeyi de unutmayan çocuklar yaptıkları kardan ile fotoğraf çektirip doyasıya eğlendi. - AĞRI
Son Dakika Jose Fonte'den Cristiano Ronaldo itirafı: Belki Lille'e transfer olmasını sağlarım Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi asılsız haberlere açıklık getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesini hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Sen korkaksın, bitiksin 2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu Su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı