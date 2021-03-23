Son dakika haberi: Ağrı'da yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan kişi greyderle ambulansa ulaştırıldı - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan kişi, ekiplerce greydere alınarak ambulansa götürüldü.
İlçeye 60 kilometre uzaktaki Bezirhane köyü Samanlı mezrasında yaşayan Musa Deniz kalbinden rahatsızlanınca, yakınları 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.
Ambulansla köye kadar gelen sağlık ekipleri, kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezraya gidemeyince İlçe Özel İdaresinden yardım istedi.
İş makineleriyle yolu açarak mezraya ulaşan görevliler, hasta vatandaşı greydere alarak köyde bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.
Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Musa Deniz, Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Köy muhtarı Hasan Demir, rahatsızlanan Deniz'in hastaneye ulaştırılmasındaki çabalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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