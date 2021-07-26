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Son dakika haberi: Ağrı Dağı eteklerinde köylüler, tırmanış turizmini "lojistik destekle" kazanca dönüştürdü - Son Dakika

Son dakika haberi: Ağrı Dağı eteklerinde köylüler, tırmanış turizmini "lojistik destekle" kazanca dönüştürdü

26.07.2021 11:02

Son dakika haberine göre Dünyanın dört bir yanından gelerek Ağrı Dağı'na çıkan dağcılar, bölgedeki köylülerin at ve katırlarla sağladığı lojistik destekle tırmanıştaki kamp yüklerini hafifletiyor.

Dünyanın dört bir yanından gelerek Ağrı Dağı'na çıkan dağcılar, bölgedeki köylülerin at ve katırlarla sağladığı lojistik destekle tırmanıştaki kamp yüklerini hafifletiyor.

Yüksekliği 5 bin 137 metre olan Ağrı Dağı'na, dünyanın ve yurdun farklı noktalarından gelen dağcılar ilgi göstermeye devam ediyor.

Zirveye ulaşmak için tırmanışın başladığı gün 3 bin 200 metre, ikinci gün 4 bin 200 metrede kamp yapan dağcılar, üçüncü gün zirve yapıp ilk kamp alanına geri dönüyor.

Ağrı Dağı eteklerinde yaşayan köylüler, tırmanış boyunca kamp malzemelerinin taşınmasında at ve katırlarla hizmet verip rehberlik yaparak, ekonomik kazanç elde ediyor.

Dağcıların zirve heyecanına köylüler rehberlik yapıyor

Çevirme köyü sakinlerinden Barzani Ceylan, AA muhabirine, 2003 yılından beri Ağrı Dağı'na tırmanış için gelen yerli ve yabancı dağcılara destek verdiklerini söyledi.

Ağrı Dağı'na dünyanın her yerinden dağcıların geldiğini ifade eden Ceylan, şöyle konuştu:

"Buraya gelen sporculara, dağda ihtiyaçları olan gerekli malzemeyi temin ettikten sonra, araçlarla tırmanışın başlayacağı Çevirme köyü noktasına getiriyoruz. Daha sonra katırlarımızla tırmanış boyunca ihtiyaç duyacakları kamp malzemelerini taşıyoruz. Dağın 3 bin 200 ile 4 bin 200 rakımlarında kurduğumuz kamplarda, isteyenlere 2 öğün sıcak yemek ve kahvaltı hizmetleri de vererek sporcuların tırmanışlarına destek veriyoruz. Tırmanış esnasından rotayı bilen bir artçı, bir öncü arkadaşımız, dağcıların sağlıklı zirve yapabilmeleri için rehberlik yapıyor."

Yöre halkının ekmek kapısı oldu

Ceylan, uzun süre dağın tırmanışa kapalı kaldığını hatırlatarak, huzurun sağlanmasıyla turizme açılan bölgeye dağcıların büyük ilgi gösterdiğini anlattı.

Köylülerden Resul Civaş da Ağrı Dağı'nın yeniden tırmanışa açılmasının kendileri için ekmek kapısı haline geldiğini belirterek, "Buraya gelen dağcıların yemesini, aracını, yükünü taşımak için katır ihtiyacını karşılıyoruz. Burada nerden baksan, bin kişi bu sektörden ekmek yiyoruz. Ağrı dağı bizim için ekmek kapısı oldu." diye konuştu.

Dağcılardan Funda Acar da Ağrı Dağı'na tırmanmak için İstanbul'dan geldiğini aktardı.

Bölgenin çok güzel olduğunu dile getiren Acar, "Buranın halkını çok sevdim, çok güzel insanlar. Bizlere çok yardımcı oldular, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Doğubayazıt'tan başladılar, buraya kadar her türlü ihtiyaçlarımızı karşıladılar." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Ağrı Dağı eteklerinde köylüler, tırmanış turizmini lojistik destekle kazanca dönüştürdü
Son dakika haberi: Ağrı Dağı eteklerinde köylüler, tırmanış turizmini lojistik destekle kazanca dönüştürdü
Son dakika haberi: Ağrı Dağı eteklerinde köylüler, tırmanış turizmini lojistik destekle kazanca dönüştürdü
Son dakika haberi: Ağrı Dağı eteklerinde köylüler, tırmanış turizmini lojistik destekle kazanca dönüştürdü

Ağrı Dağı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ağrı Dağı eteklerinde köylüler, tırmanış turizmini 'lojistik destekle' kazanca dönüştürdü - Son Dakika


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