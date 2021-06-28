Üye Girişi
Son dakika haberi | Ağrı Dağı'nda Ukraynalı dağcıların ayı korkusu kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi | Ağrı Dağı'nda Ukraynalı dağcıların ayı korkusu kamerada

28.06.2021 13:03
Son dakika haberi | Ağrı Dağı'nda Ukraynalı dağcıların ayı korkusu kamerada, System.String[]

Son dakika haberleri: ALTI yıl aradan sonra resmi tırmanışlara başlanan Ağrı Dağı'nda, 25 Haziran'da Ukraynalı dağcıların karşısına biri albino iki ayı çıktı.

ALTI yıl aradan sonra resmi tırmanışlara başlanan Ağrı Dağı'nda, 25 Haziran'da Ukraynalı dağcıların karşısına biri albino iki ayı çıktı. Korku dolu anlar yaşayan dağcıların çığlıkları üzerine ayıların kaçtığını söyleyen tur rehberi Saffet Akkuş, "16 yıldır Ağrı Dağı'nda rehberlik yapıyorum ve ilk kez bir ayı ile karşılaştım. Tırmanış sırasında kayaların arasından çıkan iki ayıdan boz olanı kaçtı albino ise saldırmak için hamlede bulundu. Ancak hepimiz aynı anda çığlık atınca kaçtı. Kabus dolu dakikalar yaşadık" dedi. O anlar, dağcı turist kafilesinden bir kişinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Ağrı Valiliği, terör olayları nedeniyle 2015 yılının ağustos ve eylül aylarında yapılan askeri operasyonlar nedeniyle Ağrı Dağı'nı 'özel güvenlik bölgesi' ilan ederek tırmanışlara kapattı. Terör operasyonları nedeniyle 6 yıldır resmi ya da izinli tırmanışa kapalı olan Ağrı Dağı'na resmi tırmanışlar, 2021'in şubat ayında başladı. Yasağın kalkması ile birlikte yurt içinden dünyanın dört bir tarafından Ağrı Dağı'na gelen yerli ve yabancı turistler zirve tırmanışı yaptı. 25 Haziran günü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 2'si kadın 7 kişilik Ukraynalı dağcı grup rehber Saffet Akkuş öncülüğünde zirve tırmanışına başladı. İlk gün 3 bin 200 metredeki ana kampa ulaşan dağcılar, geceyi burada geçirdikten sonra tırmanışa devam ettiler. Dağın 3 bin 800 metresine gelen dağcıların karşısına iki ayı çıktı. Bozayı kaçarken beyaz renkli albino ayı ise gruptakilere saldırmak istedi. O anlar bir turistin cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kayaların arasından çıkan ayının hızla gelişini gören turistler hep birlikte sağa sola kaçışarak çığlık attı. Albino ayı son anda zirveye doğru kaçarak gözden kayboldu.

'KORKUP ÇIĞLIK ATINCA KAÇTI' Ağrı Dağı'nda 16 yıldır rehberlik yapan Saffet Akkuş (31) ilk kez böyle bir olaya tanıklık ettiğini söyledi. Ayılarla 3 bin 800 metredeki kayalık bölgede karşılaştıklarını ifade eden Akkuş, "Ukrayna'dan gelen 7 kişilik bir ekiple zirve tırmanışı yapıyorduk. Ağrı Dağı'nda bugüne kadar hiç ayı görmemiştim. Kayaların arasından iki ayı çıktı. Biri boz diğer beyazdı. Bozayı kaçarken, beyaz olan ayı saldırmak için hamle yaptı. Aramızda birkaç metre vardı. Hepimiz korkup çığlık atınca o da korkup kaçtı. Kocaman bir ayıydı. Her şeye rağmen zirve tırmanışını gerçekleştirip aşağı indik. Şimdi her çıkışımızda albino ayı aklımızda olacak" diye konuştu.'ARTIK DAĞDA TEMKİNLİ YÜRÜMEK LAZIM'23 yıldır gittiği Ağrı Dağı'na 158 kez zirve tırmanışı gerçekleştirdiğini söyleyen rehber Mustafa Tekin ise şunları söyledi:

"Özellikle yöre halkı burada bir beyaz ayının yaşadığını söyler ama kimse inanmazdı. Bazı dağcılar da, kampa beyaz ayının geldiğini söylediler ama bunu ispatlayamadılar. Bu iddialara bir anlam veremez ve 'kutup ayısının burada ne işi var? diye sorardık. Geçtiğimiz günlerde beyaz renkli ayı Ağrı Dağı'na gelen Ukraynalı grupla karşılaşmış ve onlar da bunu tesadüfen görüntülemiş. Şimdi herkes Ağrı Dağı'nda bir albino ayısının olduğunu biliyor. Artık dağda temkinli yürümek lazım. Ben 23 yıldır gittiğim Ağrı Dağı'na yaklaşık 200 kez çıktım ancak 158'inde zirve tırmanışı gerçekleştirdim. Hiç karşılaşmadım. Umarım bundan sonra da karşılaşmayız" dedi.


Son dakika haberi | Ağrı Dağı'nda Ukraynalı dağcıların ayı korkusu kamerada
Son dakika haberi | Ağrı Dağı'nda Ukraynalı dağcıların ayı korkusu kamerada
Son dakika haberi | Ağrı Dağı'nda Ukraynalı dağcıların ayı korkusu kamerada
Son dakika haberi | Ağrı Dağı'nda Ukraynalı dağcıların ayı korkusu kamerada
Son dakika haberi | Ağrı Dağı'nda Ukraynalı dağcıların ayı korkusu kamerada
Son dakika haberi | Ağrı Dağı'nda Ukraynalı dağcıların ayı korkusu kamerada
Son dakika haberi | Ağrı Dağı'nda Ukraynalı dağcıların ayı korkusu kamerada
Son dakika haberi | Ağrı Dağı'nda Ukraynalı dağcıların ayı korkusu kamerada
Son dakika haberi | Ağrı Dağı'nda Ukraynalı dağcıların ayı korkusu kamerada
Son dakika haberi | Ağrı Dağı'nda Ukraynalı dağcıların ayı korkusu kamerada

Ağrı Dağı, Haziran, Albino, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ağrı Dağı'nda Ukraynalı dağcıların ayı korkusu kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı 14:04 Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim 13:56 Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim Eski eşini sokak ortasında bıçakladı! Yetmezmiş gibi ölmesi için başında beklemiş 13:46 Eski eşini sokak ortasında bıçakladı! Yetmezmiş gibi ölmesi için başında beklemiş
TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı 13:43 TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la yapacağı maçın stadı değişti 13:42 A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la yapacağı maçın stadı değişti İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı 12:21 İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı
Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor 12:16 Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı 10:56 Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı

Son Dakika Haberleri
14:24 Alex de Souza, teknik adamlık kariyerindeki ilk resmi maçında zafer elde etti
14:03 Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı
13:56 Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim
13:47 İstanbul Fatih'te oyuncak deposunda yangın çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi
13:46 Eski eşini sokak ortasında bıçakladı! Yetmezmiş gibi ölmesi için başında beklemiş
13:44 Ünlü yorumcu Roy Keane'den Ronaldo'ya ilginç istek: 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi
13:42 TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı
13:42 Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan kişilerden hakim olamaz
13:42 A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la yapacağı maçın stadı değişti
12:21 İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı
Alex de Souza, teknik adamlık kariyerindeki ilk resmi maçında zafer elde etti Alex de Souza, teknik adamlık kariyerindeki ilk resmi maçında zafer elde etti         
14:24
Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor         
14:00
Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçu nedeniyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçu nedeniyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:47
Ünlü yorumcu Roy Keane'den Ronaldo'ya ilginç istek: 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi Ünlü yorumcu Roy Keane'den Ronaldo'ya ilginç istek: 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi         
13:45
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan kişilerden hakim olamaz Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan kişilerden hakim olamaz         
13:43
Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada'da ortalık iyice karıştı! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada'da ortalık iyice karıştı! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu         
13:40
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek         
12:17
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü         
11:41
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü         
10:03
İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı         
09:01
Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
08:24
Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar         
08:06
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü         
07:37
Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü         
00:47
Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı         
00:05
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı         
20:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 14:30:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Ağrı Dağı'nda Ukraynalı dağcıların ayı korkusu kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement