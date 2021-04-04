Son dakika haberi | Ağrı Dağı ve kaysı bahçeleri görsel şölen oluşturdu
04.04.2021 11:45
Son dakika haber: Ağrı Dağı ve kaysı bahçeleri görsel şölen oluşturdu Sahip olduğu 5 bin 137 metrelik rakımıyla "Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı ile Iğdır kaysı bahçeleri görsel şölen oluşturdu.
Ağrı Dağı ve kaysı bahçeleri görsel şölen oluşturdu
IĞDIR - Sahip olduğu 5 bin 137 metrelik rakımıyla " Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı ile Iğdır kaysı bahçeleri görsel şölen oluşturdu.
Bahar ayının gelmesi ile birlikte İklimi ve coğrafi şartlarıyla "Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır'da kaysı bahçeleri çiçek açmaya başladı. Türkiye'de tarımsal üretimiyle dikkat çeken Iğdır, kaysı üretim alanında da büyük yer tutuyor. Iğdır Ovasının büyük bir kısmında yer alan kaysı ağaçları çiçek açınca güzel görüntüler oluştu. Çiçek açan kaysı bahçeleri ile Ağrı Dağının görüntüsü, adeta tabloyu andırıyor. Zirvesi karla kaplı Ağrı Dağı beyaz çiçek açan kaysı bahçeleri ile bir renk cümbüşü olmuş durumda.
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