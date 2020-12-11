Ağrılı minik çocukların hafta sonu yasakları öncesi futbol keyfi - Son Dakika

Ağrılı minik çocukların hafta sonu yasakları öncesi futbol keyfi

11.12.2020 17:40

Ağrılı minik çocukların hafta sonu yasakları öncesi futbol keyfi Hafta sonu kısıtlamalarının başlamasına sayılı saatler kala bir araya gelen Ağrılı minik çocuklar, mahalle aralarında maç yaparak günün tadını çıkardılar.

Ağrılı minik çocukların hafta sonu yasakları öncesi futbol keyfi

AĞRI - Hafta sonu kısıtlamalarının başlamasına sayılı saatler kala bir araya gelen Ağrılı minik çocuklar, mahalle aralarında maç yaparak günün tadını çıkardılar.

Tüm Türkiye'de Cuma akşamı saat 21.00 itibariyle başlayacak olan hafta sonu kısıtlamaları öncesi Ağrı merkez Leylekpınar Mahallesinde yaşayan ve yaşları 12 ile 15 arasında değişen çocuklar, mahalle aralarında maç yaparak eğlendiler. Hafta sonları yasaklar nedeniyle dışarıya çıkamayan çocuklar hafta içi bir araya gelerek trafiğe kapalı alanlarda top oynayarak vakit geçiriyorlar.

'Bugünü eğlenerek geçireceğiz'

Arkadaşlarıyla yasaklardan dolayı hafta sonu görüşemeyeceği için üzgün olduğunu dile getiren Ömer Polat, yasaklar başlayana kadar arkadaşlarıyla zaman geçireceğini söyledi. Yasakların başlamasıyla birlikte evlerine gideceklerini belirten Polat, "Arkadaşlarla birlikte top oynamaya çıktık. Zaten yarın sokağa çıkma yasağı başlayacak diye arkadaşlarla beraber eğlenmek istedik. Bugünü eğlenerek geçireceğiz." dedi.

Arkadaşlarıyla beraber vakit geçiren Veysel Bilgiç, yarın hafta sonu yasaklarının başlayacağını, bundan dolayı arkadaşlarıyla maç yaparak haftanın tadını çıkarmak istediğini ifade etti.

Ağrılı minik çocukların hafta sonu yasakları öncesi futbol keyfi
Ağrılı minik çocukların hafta sonu yasakları öncesi futbol keyfi
Ağrılı minik çocukların hafta sonu yasakları öncesi futbol keyfi
Ağrılı minik çocukların hafta sonu yasakları öncesi futbol keyfi
Ağrılı minik çocukların hafta sonu yasakları öncesi futbol keyfi

Türkiye, Cuma, Ağrı, Maç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrılı minik çocukların hafta sonu yasakları öncesi futbol keyfi - Son Dakika


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