Son dakika haberi: Ahi Evran Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi başladı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen Ahi Evran Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi başladı.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilki düzenlenen kongrenin açılış programı çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2021'in Ahi Evran Yılı kabul edilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Ahi Evran Veli'nin kurucusu olduğu Ahilik teşkilatının, yüzyıllar öncesinden kaliteli insan yetiştiren bir öğreti topluluğu olduğunu vurgulayan Karakaya, günümüzde de bu anlayışı devam ettirmek için tüm kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve esnafın çalışmalar yapması gerektiğini kaydetti.

Karakaya, Ahi Evran'ın hayat felsefesinin, bin yıllık medeniyet sürecinde oldukça önemli olduğuna işaret ederek, onun mirasına sahip çıkarak yeniden büyük Türkiye için çalışmak gerektiğini aktardı.

İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek de Ahilikle ilgili uluslararası kongreyi düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Yurt içinden ve dışından akademisyenler, 3 gün sürecek kongrede Ahi Evran Veli ve Ahilikle ilgili bildiri sunacak.