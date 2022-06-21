Ahırda çıkan yangın korkuttu

ERZURUM - Erzurum'da bir kişiye ait ahır da çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın öğle saatlerinde Yakutiye ilçesinde bağlı Şükrüpaşa mahallesindeki Güllüce caddesinde meydana geldi Erkan Karanlıkbulut'a ait, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların bulunduğu ahır da bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Mahalle sakinleri ahırdaki hayvanları boşaltırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını güçlükle söndürdü. Yangında ahır da maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.