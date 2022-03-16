Son dakika haberi... Ahırda çıkan yangında 8 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ahırda çıkan yangında 8 büyükbaş hayvan telef oldu

16.03.2022 09:07

Son dakika haberler... İstanbul Beykoz'da gece saat 02.00 sıralarında ahırda çıkan yangında 8'i büyükbaş, 10 hayvan telef oldu.

İstanbul Beykoz'da gece saat 02.00 sıralarında ahırda çıkan yangında 8'i büyükbaş, 10 hayvan telef oldu. Yangının ardından ahır kullanılmaz hale geldi.

İstanbul beykoz'da gece saat 02.00 sıralarında çıkan, nedeni belli olmayan yangında ahırda bulunan 8'i büyükbaş 10 hayvan telef oldu. Hayvan sahiplerinin uyuduğu anlarda çıkan yangından geriye sadece telef olan hayvanlar kaldı. 03.00 sıralarında uyanan ev sahipleri ilk müdaheleyi yaptıktan sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüp, soğutma işlemlerini yaptı. Yangında hayvanlar telef olurken ahırda maddi hasar meydana geldi.

Telef olan hayvanların sahibi Orhan B., "Gece saat 02.00'de falan başladı sanırım. Biz saat 03.00 gibi kalktık. İndiğimizde hayvanları çıkaramadık duman yüzünden, hepsi telef olmuştu. Sanırım elektrik kontağından çıktı, buzdolapları vardı, belki de fareler kemirmiştir. Onlardan çıktı sanırım. Zararımız çok büyük. Aşağı yukarı 8 büyükbaş 2 tane de küçük buzağı vardı, olay bundan ibaret." dedi.

(Mustafa Ayabakan-İHA)

Son dakika haberi... Ahırda çıkan yangında 8 büyükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberi... Ahırda çıkan yangında 8 büyükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberi... Ahırda çıkan yangında 8 büyükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberi... Ahırda çıkan yangında 8 büyükbaş hayvan telef oldu

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Son Dakika | Ahırda çıkan yangında 8 büyükbaş hayvan telef oldu Son Dakika | Ahırda çıkan yangında 8 büyükbaş hayvan telef oldu Son dakika haberleri | Beykoz'da ahırda çıkan yangında 10 hayvan telef oldu Son dakika haberleri | Beykoz'da ahırda çıkan yangında 10 hayvan telef oldu Son dakika haber! Şişli'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber! Şişli'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul, İtfaiye, Ahır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ahırda çıkan yangında 8 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika


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