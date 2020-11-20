Son dakika yerel: Ahlat'a doğalgaz ateşi yakıldı - Son Dakika

Son dakika yerel: Ahlat'a doğalgaz ateşi yakıldı

20.11.2020 09:10

Son dakika haber: Ahlat'a doğalgaz ateşi yakıldı Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğalgaz alt yapı çalışmalarının ilk etabının tamamlanmasının ardından doğalgaz ateşi yakıldı.

Ahlat'a doğalgaz ateşi yakıldı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğalgaz alt yapı çalışmalarının ilk etabının tamamlanmasının ardından doğalgaz ateşi yakıldı.

İlçenin Selçuklu Çarşısında düzenlenen programla doğalgazın hizmete girmesi nedeniyle sembolik olarak doğalgaz meşalesi yakıldı.

Düzenlenen programda konuşan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, ilçe adına güzel bir gün olduğunu ve daha nice yatırımlara da vesile olacağını belirterek, doğal gazın Ahlat'a hayırlı olmasını söyledi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'da, muhteşem bir hizmeti ilçe halkıyla buluşturduklarını ifade ederek, "Önceliğimiz ilçemizin ve halkımızın huzuru ile konforudur. Aynı zamanda ekonomisi ve her bir bireyin ekonomisine, cebine katkı sağlamaktır. Burada birkaç hedefi toplayarak çalışmak başlı başına bir projedir. İlçe halkımız bu yatırımı çoktan hak etmişti. Hayırlı olsun. Vatandaşımızla beraber ekonomimize de katkısını çok iyi düşünmeliyiz. İnşallah ilçemiz birçok konuda ilimizde, bölgemizde rehber olmaya çalışıyor. Bu gayret dolayısıyla halkımızda her türlü desteği veriyor. Ahlat bin yıl öncenin başkenti ve çok kıymetlidir. Her yatırımı getirmek vazifemizdir ve bunu yapmaktan gurur duyuyoruz. 3 yıl içinde ise imar alanımızın tamamına, her bir evimize doğalgazı ulaştıracağız. Bu yıl hedefimize ulaşmış olduk. Şuanda evlerimize doğal gaz arzı verildi. Ahlatlı için bir hizmete talip olmuşsak ve söz vermişsek, onu mutlaka size ulaştırırız. Bundan da gurur duyarız. Bundan sonra arkası gelecek yatırımlarımızda çok güzel olacak. Meşalesini yaktığımız doğalgazımız, ilçemiz için yeni yatırımlarında başlangıcı olacak. Bugün ilçemizde bu yatırıma vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımıza, Ak Parti Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz'e, Ak Parti Bitlis Milletvekillerimiz Cemal Taşar ile Vahit Kiler'e, kısacası desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum"dedi.

Yüklenici Firma Müdürü Serhat Demircan, " Yatırımlarımıza 6'ıncı ayda başlayarak, hızlı ve güvenli bir şekilde doğalgaz arzını sağlamak için yoğun bir çaba sarf ederek bu yıl ki çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Çalışmalarımız kapsamında bu yıl yaklaşık 25 milyon TL'lik yatırımı tamamlamış bulunmaktayız. Ahlat'a doğalgazın gelmesinde büyük emeği olan Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'a, Doğugaz çalışanları ve Ahlat Belediyesi çalışanlarına, yüklenici firmaya ile Ahlatlı hemşerilerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Düzenlenen programa katılan yüklenici firma personelleri ve vatandaşlarda katıldı.

Son dakika yerel: Ahlat'a doğalgaz ateşi yakıldı
Son dakika yerel: Ahlat'a doğalgaz ateşi yakıldı
Son dakika yerel: Ahlat'a doğalgaz ateşi yakıldı
Son dakika yerel: Ahlat'a doğalgaz ateşi yakıldı

Abdulalim Mümtaz Çoban, Doğalgaz, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika yerel: Ahlat'a doğalgaz ateşi yakıldı - Son Dakika


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