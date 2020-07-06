Son dakika haberi! Ahlat'ta 12 derslikli okulun temeli törenle atıldı - Son Dakika

Ahlat'ta 12 derslikli okulun temeli törenle atıldı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay:

"Ahlat memleketimizin göz bebeği oldu"

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde hayırsever iş adamı Yaşar İncesu tarafından yeniden yaptırılacak 12 derslikli ortaokulun temeli törenle atıldı.

Ahlatlı iş adamı Yaşar İncesu tarafından daha önceden yaptırılan Muzaffer İncesu Ortaokulu yıkılarak yerine aynı isimle yeni bir okul inşa ediliyor. İlçenin Tunus Mahallesi'nde bulunan Muzaffer İncesu Ortaokulunun temel atma törenine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, iş adamı Yaşar İncesu'yu vekaleten Cahit İncesu ve aile fertleri ile bazı kurum amirleri katıldı. Yapılan duanın ardından konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat'ın son yıllarda hak ettiği çok ciddi yatırımlar aldığını söyleyerek, "Korona günlerinde törenler ancak bu kadar oluyor. Allah bu beladan bir an önce kurtulmayı nasip etsin. Hakikaten sıkıntılı bir süreç ama hep beraber atlatacağız. Bitlis'i gördüğümde hayran olmuştum. Üniversitemizden tutunda diğer okullarımızın birçoğunda hayırseverlerimizin adını görüyoruz. Allah onlardan razı olsun. Hakikaten devletimizin çok büyük bir yükünü alıyorlar. Bitlis'imiz derslik başına öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin belki de en iyilerinden bir tanesidir. Yaşar İncesu Bey Avusturya'da yaşıyor. Böyle bir yatırımın başında bulunmak bizim için şereftir. Arkadaşlarımız takip ediyorlar. Kaba inşaatı bittikten sonra en kısa zamanda 12 derslikli okulumuzu Ahlat'a kazandıracağız. Başta Yaşar İncesu Bey olmak üzere Allah tüm hayırseverlerimizden razı olsun. Ahlat arka arkaya çok ciddi yatırımlar alıyor. Hak ettiği yatırımları alıyor. Ahlat memleketimizin göz bebeği oldu. Çok çalışkan kaymakam ve belediye başkanımız var. Devletimizin de desteğiyle güzel işler üretiyoruz. Önümüzdeki kısa vadede çok ciddi açılışlara da tanıklık edeceğiz. Bu da onun başlangıcı olsun, devamını da büyüklerimiz getirecek. Şimdiden tüm yatırımların Ahlat'ımıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz da, Bitlisli iş adamlarının memleketlerine sahip çıkarak eğitim alanında çok güzel yatırımlar yaptıklarını söyledi. Korkmaz, bugün temelini atacakları okulun bin 350 metrekare üzerinde inşa edileceğini belirterek, "Okulumuz 2 kat ve 12 derslikli olacak. Bunun kaba inşaatını Yaşar İncesu babasının adına tekrar inşa ediyor. Geri kalan kısmını Bakanlığımız üstlenecek. Başta bugün temelini atacağımız işte müsebbip olan Yaşar İncesu olmak üzere Eren, Kiler, Gencer ve Peker ailelerine, Cemil Özgür'e, Ahmet Mücteba Albayrak'a, İMKB'ye, TOBB'a, Kızılay'a, Milli Piyango'ya ismini unuttuklarımdan özür dileyerek emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlimizde hayırseverler tarafından yapılan eğitim yatırımı 387 milyon TL'dir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Çağatay'ın da butona basmasıyla ilk harç döküldü.

Vali Çağatay, törenin ardından onarım çalışmaları süren Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesinde de incelemelerde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.