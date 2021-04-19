Ahlat'ta Şehitler Haftası programı - Son Dakika

Ahlat'ta Şehitler Haftası programı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Şehitler Haftası dolayısıyla bir program düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Şehitler Haftası dolayısıyla bir program düzenlendi. Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Ahlat Şehitliği'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Düzenlenen programa Ahlat Kaymakamı Fikret dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Sinan Aydoğdu, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Süleyman Şahin, İlçe Müftüsü Mehmet Fudeyil Uyanık ve şehit aileleri katıldı. - BİTLİS

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