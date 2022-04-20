Son dakika haberi: Ahlatlı şehitler dualarla anıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Ahlatlı şehitler dualarla anıldı

20.04.2022 14:21
Son dakika haberi: Ahlatlı şehitler dualarla anıldı

Son dakika haberler: Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Şehitler Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Şehitler Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Ahlat Şehitliği'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programa Kaymakam Fikret Dağ, Emniyet Müdürü İsa Coşar, Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Müftüsü Mehmet Fudeyil Uyanık, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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Hisarcık, Bitlis, Şehit, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ahlatlı şehitler dualarla anıldı - Son Dakika


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