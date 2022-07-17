Son dakika haberi... Ahmet Akın, Balıkesir'deki Orman Yangınının Enerji Nakil Hatlarından Kaynaklandığını Açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Balıkesir'i Kepsut ilçesinde bugün çıkan orman yangınına ilişkin, "Yangının sebebi, enerji nakil hatları. Yine yatırım yok, yine milletin parası yatırımda değil şirketlerin kasasında. Sonuç, kaybedilen ormanlar, elektriksiz mahalleler" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Kepsut'un Karagöz mahallesindeki ormanlık alanda bugün çıkan ve kontrol altına alınan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. İtfaiye personelinden bilgi alan Akın, daha sonra sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, yangının enerji nakil hatlarından kaynaklandığını duyurdu. Akın, şunları kaydetti:

"Balıkesir Kepsut Karagöz mahallemizde çıkan yangında onlarca hektar orman yok oldu. Soğutma devam ediyor. Yangının sebebi, enerji nakil hatları. Yine yatırım yok, yine milletin parası yatırımda değil şirketlerin kasasında. Sonuç, kaybedilen ormanlar, elektriksiz mahalleler."