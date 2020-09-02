Son dakika haberi: SPOR Ahmet Nur Çebi Transfer görüşmesi yaptığımız 7-8 sporcu var

SPOR Ahmet Nur Çebi Transfer görüşmesi yaptığımız 7-8 sporcu var

Görüştüğümüz en az 7-8 sporcu var

Adımız limitçi başkana çıkmış

Bunun hesabını ben veremem

Ali DANAŞ - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Transfer yapmak için konuştuğumuz, görüşmeler yaptığımız birçok sporcu var. En az 7-8 tane var. Umarım önümüz açılırsa, bunlardan açılabildiği kadarıyla ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışacağız. Makul, doğru, Beşiktaş'ın menfaatlerini koruyan bir ekip olmaktan hiçbir şekilde geriye adım atmayacağız, popülist davranmayacağız dedi.

Siyah beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Ispartakule Futbol Okulu'nu ziyaret etti. Başkan Çebi, ziyaret sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Spor okullarının önemine dikkat çeken Çebi, Spor okullarının Beşiktaş için iki önemi var; bir ekonomik anlamda kulübe katkıları oluyor bir diğeri de özkaynak anlamında buradan çocuklarımıza çok daha rahat ulaşabiliyoruz ve seçici olabiliyoruz. Ama bu Kovid sürecini de çok dikkatli geçirmemiz lazım. Biraz gevşedik, bu da doğru değil. Bu sebeple buradan tekrar kamuoyuna hatırlatalım; Bu çocuklar bizim, onları özellikle korumamız lazım. Çok iç içeyiz bilmiyorum nasıl olacak, tedbir nasıl alacaklar ama herkes çocuğunu bir defa korumak zorunda. Bu çocuklar da bize emanet, biz de onları korumak zorundayız diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limetleri konusunda yöneltilen bir soru üzerine ise başkan Çebi şunları kaydetti Ben genel anlamda bir açıklama yapacağım. TFF'nin kulüplere vermiş olduğu limitler var, bu limitlerin dışında birilerini getirdiğiniz zaman tescil etmiyorlar. Etmedikleri futbolcuya da sahada top oynatamıyorsunuz. Yani bir şeylerin imzalanmış olmasının, gazetelerde açıklanmış olmasının hiçbir mana ve anlamı yok. Beşiktaş'ın limitlerine geldiğimiz zaman da şu andaki limitler mevcut elimizdeki kadroya bile az geliyor. Dolayısıyla bir iyileştirme bekleniyor. Bu iyileştirmenin olup olmayacağı konusunda tereddütlerimiz var. Olması gerektiğini, bunun bir süreç olduğunu, Kovid'in de buna bir gerekçe olması gerektiğini federasyon yetkililerine ilettik. Federasyonun lisans kurulu bu konularda çalışıyor, değerlendiriyor ama nasıl bir sonuç alacağımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla herkes transfer bekliyor ama bu limitler çözülmeden transfer diye bir şey olmaz. Bunun sebebi biz değiliz, bize miras olarak kaldı. Bu takımı biz yapmadık. Bu takımın içinde yüksek maliyetli, bugün 4 futbolcuya vereceğimiz parayı bir futbolcuya veriyoruz. Elimizde kontratları 2-3 yıl devam edenleri var. Acı şeyler; bazı futbolcuların gitmesini rica ediyoruz, hocanın oyun stiline uymadıkları için şöyle veya böyle sebeplerle. Arkadaşların istedikleri; 3'te 1 fiyatını ben yeniden ücretlendirebilirim, 3'te 2'sini siz öderseniz ben giderim. Bir futbolcu nasıl oluyor da 1,5 milyon Euro anlaşma yaparak buraya geliyor, sonra gideceği yerde 500 bin Euro'yu alamıyormuş. En fazla 1 milyon Euro'yu Beşiktaş ödesin diyor, 3 yıllık kontrat 3 milyon Euro.

GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ EN AZ 7-8 SPORCU VAR

Artık taraftar bana küsebilir, kırılabilir, ben onlara saygı duyuyorum ama Beşiktaş için, selameti için biraz sabır ve anlayış gerekiyor diye sözlerini sürdüren Çebi, Ben bunları açıklamaya devam edeceğim ama bunları yaparken de bir taraftan Beşiktaş'ın önündeki transfer engelini kaldırmaya çalışacağım. Tabii ki transfer yapmak için konuştuğumuz, ihtiyacımıza binaen, hocamızın isteklerine, oyun şekline göre kovaladığımız, takipte olduğumuz, görüşmeler yaptığımız birçok sporcu var. En az 7-8 tane var. Umarım önümüz açılırsa, bunlardan açılabildiği kadarıyla ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışacağız. Makul, doğru, Beşiktaş'ın menfaatlerini koruyan bir ekip olmaktan hiçbir şekilde geriye adım atmayacağız, popülist davranmayacağız dedi.

ADIMIZ LİMİTÇİ BAŞKANA ÇIKMIŞ

Harcama limitleri konusunda kendisine yapılan eleştirilere sert çıkan Çebi, Bana birileri kalkıp da yazıp söylüyor, çok da umursamayacağımı söyledim ama adımız 'limitçi başkan'a çıkmış. Limiti ben koymadım ki. Bu limiti buraya koyarken imza atanları bulup soracaksınız, federasyon yetkililerine soracaksınız. Herkes suçluyacak yer arıyor. Ama Beşiktaş için doğruları yapmaktan başka düşüncem yok. Geride kalan herkese de buradan selam söylemek istiyorum. Ne yazarlarsa yazsınlar ne çizerlerse çizsinler ne yorum yaparlarsa yapsınlar beni ve yönetimimi Beşiktaş için doğrular yapmaktan hiçbir şekilde alıkoyamayacaklar, yolumuzu değiştiremeyecekler ifadelerini kullandı.

BUNUN HESABINI BEN VEREMEM

Federasyonun harcama limitleri konusundaki taleplerine ne zaman yanıt vereceği ile ilgili soruyu ise Çebi şöyle yanıtladı Şu anda bütün takımların transfer yapması lazım. Maalesef mümkün değil deyip geçiyorlar. Biz bu oyuncuları transfer yaptık diye gazetelerde boy boy resim verelim, sonra bu çocukları çıkarıp sahada top oynattıramayalım. Böyle bir para varsa biz niye bağış kampanyasıyla para topladık milletten. Bunun hesabını ben veremem arkadaşlar. Yapamadığım transferin hesabını veririm ama yapıp da sokağa attığım pararın hesabını veremem.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takıma ilk yapılacak transferler için ise şunları söyledi

Santrfor, sağ bek ve belki de bir kanat. Bakın dün bir futbolcumuz sakatlandı. Yani bu çocuğun bonservis bedelinin yüzde 50'si, 4,5 milyon liraya alınmış, bu çocukcağız çıkıyor, ayda bir maç oynuyor ve sakatlanıyor. Şimdi buna biz ne yapabiliriz. Bunlar zamınında tedbiren çözülmesi gereken işlerdi şimdi oraya da bir adam bulmak zorundayız. Hem oraya adam bulmak zorundayız, elimizde mevcut olanlardan yararlanamıyoruz, bu tarafta da federasyonun limitleriyle baş başayız. Yani benim işim hiç kolay değil, yönetimin işi hiç kolay değil. Lütfen, ben bütün taraftarlarımızdan, bütün camiadan rica ediyorum; hoşgörü ve anlayış ama göstermeyeceklerse de çok önemli değil. Olmayanlara buradan mesaj vermek istedim, bir başkana 'limitçi başkan' diye manşet atılır mı, böyle bir şey olabilir mi, ne demek limitçi Ben limitçi değilim ki. Limiti koyanlar orada. ve bunlar da en iyileri biliyor musunuz arkadaşlar. Onun için buradan hepsine selam söylüyorum. Bende popülizm yok. Her şeyin cevabını da vermeye hazırım.