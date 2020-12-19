Ahşap ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

Ahşap ev alevlere teslim oldu
19.12.2020 01:10
Bartın'ın Ulus ilçesinde çıkan yangında ahşap ev küle döndüBartın'ın Ulus ilçesine bağlı Konuklu köyünde Tahir Yıldırım'a ait kullanılmayan ahşap evde yangın çıktı.
Bartın'ın Ulus ilçesinde çıkan yangında ahşap ev küle döndü
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Konuklu köyünde Tahir Yıldırım'a ait kullanılmayan ahşap evde yangın çıktı. Alevleri fark eden köy sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Köyde yaşayan vatandaşların müdahalesine karşın alevler kısa sürede evin tamamını sardı.
Yangına Kumluca Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınıp söndürülen yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. - BARTIN
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