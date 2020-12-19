Ahşap ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Konuklu köyünde Tahir Yıldırım 'a ait kullanılmayan ahşap evde yangın çıktı. Alevleri fark eden köy sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Köyde yaşayan vatandaşların müdahalesine karşın alevler kısa sürede evin tamamını sardı.

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