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Son dakika haberi | AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ - Son Dakika

Son dakika haberi | AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ

06.02.2022 18:59

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında, Coşkun Türkavcı (49) hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında, Coşkun Türkavcı (49) hayatını kaybetti.

Sandıklı'ya bağlı Sorkun köyünde Coşkun Türkavcı'ya ait 2 katlı ahşap evde, saat 05.00 sıralarında nedeni bilinmeyen yangın çıktı. Alevler evi kısa sürede sararken, yangını görenler itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından enkazı kaldıran itfaiye ekibi, Coşkun Türkavcı'nın cansız bedenine ulaştı. Savcılığın incelemesi sonrası Coşkun Türkavcı'nın cenazesi, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Türkavcı'nın çocukları ve eşinin yangın esnasında ilçe merkezindeki evlerinde olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi | AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ
Son dakika haberi | AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ
Son dakika haberi | AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ

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Karahisar, İtfaiye, Yangın, Sorkun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ - Son Dakika


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