Son dakika haberi... Ahtapot çetesi çökertildi: 13 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Ahtapot çetesi çökertildi: 13 gözaltı

18.10.2022 15:28

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ahtapot çetesi çökertildi: 13 gözaltı Muğla'nın Bodrum İlçesinde KOM ekipleri tarafından 3 ilde yapılan operasyonda insan tacirliği yapılan ve Ahtapot çetesi olarak bilinen 13 kişi, 3 ilde yapılan operasyon sonucunda yakalandı.

Ahtapot çetesi çökertildi: 13 gözaltı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum İlçesinde KOM ekipleri tarafından 3 ilde yapılan operasyonda insan tacirliği yapılan ve Ahtapot çetesi olarak bilinen 13 kişi, 3 ilde yapılan operasyon sonucunda yakalandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum Kaçakcılık ve Organize suçlarla mücadele büro amirliği dev bir operasyon yaptı. Edinilen bilgiye göre, Bodrumda lüks yatlarla göçmen kaçakcılığı yaparak umut tacirliği yapan suç şebekesi çökertildi. Elde ettikleri paralarla lüks hayat yaşayan ve bu paraları aklamaya çalışan şahısları takibe alan KOM ekipleri sabahın erken saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Muğla KOM Şube Müdürlüğü, Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri 3 ayrı ilde 21 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyona 105 polis görev aldı. Yapılan takip neticesinde 56 göçmen şahsın kurtarıldığı bildirilirken, suçtan elde ettikleri paralarla satın aldıkları ve suçta kullandıkları tespit edilen 2 adet motoryat, 1 adet lüks araç ve 1 adet bota el konuldu. Eş zamanlı yapılan operasyonda yapılan aramalar sonucu 57 bin euro,13 bin dolar, 19 bin TL para ele geçirildi. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, dürbün, telsiz ve suçta kullanılan dijital metaryeller bulundu.

Göz altına alınan S.Ö., Ö.Z., B.Y., H.Y., F.D., K.C., A.A., F.G., S.T.Ö., R.T., A.Ç.T., S.Ş. ve M.G. isimli şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

YORUMLAR
500
Muğla gündem haberi | Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Muğla gündem haberi | Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Son dakika haberleri | Muğla merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı Son dakika haberleri | Muğla merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı Muğla haberi... American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları başladı Muğla haberi... American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları başladı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Ahtapot çetesi çökertildi: 13 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
18:33 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok kritik bir eşikteyiz" diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
17:20 Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu! Yarım milyona yakın para ve altın ele geçirildi
17:20 Sanık koltuğuna oturan ünlü futbolcu Neymar ifade verdi! Babasının başı fena halde dertte
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
16:57 Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanıyorlardı! Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk beraat etti
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 19:54:40. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Ahtapot çetesi çökertildi: 13 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement