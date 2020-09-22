Son dakika haberi! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sağlık çalışanlarına saldırıyı kınadı - Son Dakika

"Şiddetin her türlüsü insanlık suçudur. Keçiören'de sağlık çalışanlarımıza yönelik çirkin saldırıyı kınıyorum. Salgın döneminde büyük özveriyle görevlerinin başında olan sağlık personelimizin moralini yüksek tutmak hepimizin görevi."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , Keçiören 'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı.

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